Dolar
18.65
Euro
19.58
Altın
1,783.64
ETH/USDT
1,231.40
BTC/USDT
16,823.00
BIST 100
4,774.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılış töreninde konuşuyor Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının kamp yaptığı Antalya Belek’te basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

AB ülkelerinin savunma harcamaları geçen yıl ilk kez 200 milyar avroyu aştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2021'de ilk kez 200 milyar avrodan fazla savunma harcaması yaptı.

Selen Temizer   | 08.12.2022
AB ülkelerinin savunma harcamaları geçen yıl ilk kez 200 milyar avroyu aştı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Danimarka dışında 26 AB ülkesinin verdiği bilgileri göz önünde bulunduran Avrupa Savunma Ajansının (EDA) raporuna göre, savunma harcamaları geçen sene ilk defa 200 milyar avroyu aşıp 214 milyar avroya ulaştı.

Üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,5'ini oluşturan miktar, 2020'ye göre yüzde 6 artışa karşılık geldi.

En fazla artış İtalya, Finlandiya, Yunanistan ve Slovenya'da görüldü.

EDA'nın yıllık raporunda "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşının ardından üye devletlerin açıklamaları, harcamalardaki artışların gelecek yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

EDA üyeleri ayrıca ortak satın alma için daha fazla para harcadı. Bu miktar, yüzde 11'den yüzde 18'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yazar Ayşe Şasa için anma toplantısı düzenlendi
Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

AB ülkelerinin savunma harcamaları geçen yıl ilk kez 200 milyar avroyu aştı

AB ülkelerinin savunma harcamaları geçen yıl ilk kez 200 milyar avroyu aştı

AB içişleri bakanları Şengen genişlemesini görüşüyor

AB, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini hazırladı

AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı

AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
AB, Çin'e karşı DTÖ'de panel süreci başlattı

AB, Çin'e karşı DTÖ'de panel süreci başlattı
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet