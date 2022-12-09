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Dünya

Yüksek Temsilci Schmidt: Bosna Hersek, AB yolunda tarihi bir şans yakaladı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkenin Avrupa Birliği (AB) yolunda tarihi bir şans yakaladığını söyledi.

Lejla Biogradlija   | 09.12.2022
Yüksek Temsilci Schmidt: Bosna Hersek, AB yolunda tarihi bir şans yakaladı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşen Barış Uygulama Konseyinin (PIC) oturumunun ardından açıklamalarda bulunan Schmidt, Bosna Hersek'te "engel" döneminin sona erdiğine inandıklarını belirtti.

Ülkede 2 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından hükümet kurma çalışmalarında gözlenen gelişimin cesaret verici olduğuna işaret eden Schmidt, "Bosna Hersek, AB yolunda tarihi bir şans yakaladı. AB aday ülke statüsü verilmesi ise bu yoldaki ilk hoş geldin adımı olacaktır." dedi.

Schmidt, Bosna Hersek'te en kısa sürede hükümetin kurulacağı yönünde umutlu olduğunu belirterek, asıl önemli kısmın da bundan sonra başlayacağını aktardı.

PIC üyeleri ise siyasi aktörlerin ülkedeki mevcut pozitif dinamiği kaybetmemeleri gerektiğini ifade ederek, Bosna Hersek'in, AB yolunda ancak yapacağı reformlarla ilerleyebileceğini kaydetti.

Bosna Hersek'te seçimden sonra Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) ve başkent Saraybosna merkezli muhalefet partileri ile hükümet kurulabileceği ifade ediliyor.

Schmidt, en son, ülkede 2 Ekim'de yapılan genel seçim akşamında sandıkların kapanmasının ardından "işlevsellik paketi" adında "dayattığı" seçim yasasıyla gündeme gelmişti.

Hırvatların lehine olduğu savunulan yasa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic tarafından Anayasa Mahkemesine de taşınmıştı.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

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