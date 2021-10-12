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Dünya, Koronavirüs

AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "CVnCoV" adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.

Selen Temizer   | 12.10.2021
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "CVnCoV" adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.

EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.

Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.

EMA, "CVnCoV" aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.

EMA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.

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