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Sağlık, Koronavirüs

AB ilaç düzenleyicisinden Valneva'nın Kovid-19 aşısına yeşil ışık

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Valneva firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB içinde kullanımını tavsiye etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.06.2022
AB ilaç düzenleyicisinden Valneva'nın Kovid-19 aşısına yeşil ışık

Brüksel

EMA'dan yapılan açıklamada, Valneva'nın aşısının 18-50 yaş grubunda kullanılabileceği bildirildi.

mRNA bazlı olmayan inaktif virüs teknolojisiyle geliştirilen aşı, EMA'nın kullanımına onay verdiği 6. Kovid-19 aşısı oldu.

EMA bugüne kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Jonhson ve Novavax'ın aşılarına onay vermişti.

Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi, Kovid-19 aşısının AB ülkelerinde kullanımı için resmi pazar onay başvurusunu 18 Mayıs'ta yapmıştı.

Şirket, aşının antikor bakımından mRNA bazlı Kovid-19 aşılarıyla aynı seviyede ve Delta ile Omicron varyantlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

AB'nin Valneva ile 60 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyordu. Ancak şirketin pazar onayı almada gecikmesi nedeniyle AB'nin satın alacağı doz sayısını azaltmayı istediği belirtiliyordu.

EMA ayrıca Novavax'ın Kovid-19 aşısının 12-17 yaş grubunda kullanılabileceğini bildirdi. Aşı EMA'dan 2021 sonunda yetişkinlerde kullanım için onay almıştı.

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