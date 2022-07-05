Dolar
16.95
Euro
17.37
Altın
1,766.62
ETH/USDT
1,099.30
BTC/USDT
19,648.00
BIST 100
2,371.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac, diğer Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisini kullandığı iddiasıyla patent davası açarak, “adil tazminat” talebinde bulundu.

Bahattin Gönültaş   | 05.07.2022
BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

Berlin

CureVac’tan yapılan açıklamada, BioNTech ve şirketin iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisinde fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle tazminat için Düsseldorf Bölge Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, CureVac’ın Kovid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışmalar yaptığı belirtilerek, BioNTech’ten fikri mülkiyet hakları ihlali nedeniyle adil tazminat istendiği ifade edildi.

CureVac’ın ihtiyati tedbir talep etmediğinin belirtildiği açıklamada, aynı zamanda şirketin BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan Kovid-19 aşısının üretimini, satışını veya dağıtımını engelleyecek yasal bir işlem başlatma niyetinde olmadığı vurgulandı.

Uzun zamandır belirsiz bir teknoloji olarak kabul edilen mRNA teknolojisi, Kovid-19 salgını sırasında aşılarda kullanıldığında daha bilinir olmuştu.

BioNTech'ten "güçlü savunma" vurgusu

BioNTech’ten yapılan açıklamada ise fikri mülkiyet haklarına değer verildiği ve saygı duyulduğu belirtilerek, Kovid-19 aşısında tüm patent ihlali iddialarına karşı “ güçlü savunma” yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, BioNTech'in Comirnaty olarak adlandırılan Kovid-19 aşısının başarısına dikkati çekilerek, “BioNTech'in aşı çalışması orijinaldir ve bunu tüm patent ihlali iddialarına karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız.” ifadesine yer verildi.

BioNTech, geçen yıl aşılardan 19 milyar avro gelir elde ederken, gelirlerinin bu yıl 17 milyar avroya düşmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Başbakanı Draghi: (Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çabaları takdire şayan
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adnan Oktar suç örgütünden, firari kardeşler yakalandı

Benzer haberler

Avusturya’da Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Avusturya’da Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı 'BA5' ilk kez Şian'da görüldü

Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı

Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı
ABD havayollarında günlük yolcu sayısı 2,49 milyona ulaştı

ABD havayollarında günlük yolcu sayısı 2,49 milyona ulaştı