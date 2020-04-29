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Dünya

AB: Afrin'deki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz

AB'den "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklaması yapıldı.

Şerife Çetin   | 29.04.2020
AB: Afrin'deki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz

Brüksel

Avrupa Birliğinden (AB), "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklaması yapıldı.

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