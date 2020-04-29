AB: Afrin'deki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz
AB'den "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklaması yapıldı.
Brüksel
Avrupa Birliğinden (AB), "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklaması yapıldı.
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