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Inter Teknik Direktörü Inzaghi ile futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Matteo Darmian ve Lautaro Martinez basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

AB: Şengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

Selen Temizer  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
AB: Şengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil

Brüksel

Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.

Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.

Üye ülkelerin yetkisi dahilinde

AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

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