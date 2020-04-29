Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Katar'dan Hafter'in Libya'da tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki

Katar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini Libya'nın "devlet başkanı" ilan etmesini reddettiğini açıkladı.

Serdar Bıtmez,Ali Semerci   | 29.04.2020
Katar'dan Hafter'in Libya'da tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu olay, (Hafter'in) uluslararası meşruiyete ve Libya Ulusal Mutabakatına darbe yapma konusunda ısrarlı olduğunu ve kardeş Libya halkına yönelik ihlaller karşısında uzun süredir hiçbir şey yapmayan uluslararası toplumu hafife aldığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hafter'in "devlet başkanlığı" ilanıyla Libya halkının kanının akmasını umursamadığını ve kendisinin sözünü dinleyen insanların aklını hafife aldığını gösterdiğine işaret edilen açıklamada, dünyanın Libya'da akan kanı durdurmak için çaba harcadığı bir dönemde halkın sıkıntıları görmezden gelinerek olayların tırmandırıldığı vurgulandı.

Katar, uluslararası topluma ve Libya'daki aktörlere "insani ve tarihsel sorumluluklarını yerine getirme, Hafter ve milislerinin masum insanların kanını dökmesine ve Libya'yı parçalamasına engel olma" çağrısında bulundu.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından 27 Nisan akşamı yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı
Çocuklarda görülen yeni sendromda Kovid-19 şüphesi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin gözlem süresi tamamlandı
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı 3 bini aştı

Benzer haberler

Katar'dan Hafter'in Libya'da tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki

Katar'dan Hafter'in Libya'da tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Hafter'in Libya'nın doğusunda 'kendi kurduğu düzene darbe girişimi' tartışılıyor

Uzmanlara göre Hafter'in 'devlet başkanlığı' iddiası ters tepecek

Uzmanlara göre Hafter'in 'devlet başkanlığı' iddiası ters tepecek
Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan konvoyu vurdu

Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan konvoyu vurdu
Hafter milislerinden Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı

Hafter milislerinden Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı