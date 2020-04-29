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Dünya

İyon Denizi'nde Kanada'ya ait askeri helikopter düştü

İyon Denizi’nde, NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 29.04.2020
İyon Denizi'nde Kanada'ya ait askeri helikopter düştü

Gümülcine

İyon Denizi’nde, NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında düştüğünü belirttiği helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurdu.

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu belirtildi.

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