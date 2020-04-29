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Dünya, Koronavirüs

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı 3 bini aştı

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bin, ölü sayısı ise 3 bin sınırını geçti.

Seyit Aydoğan   | 29.04.2020
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı 3 bini aştı Fotoğraf: Kadri Mohamed/AA

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 48 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 781'den 3 bin 54'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 48 bin 229'dan 51 bin 231'e çıktı.

Tedavi görüp de iyileşenlerin sayısı da 20 bin 96 oldu.

Normale dönme bildirisi

Öte yandan Kanada genelinde hayatın normale dönmesi için hangi kriterlerin uygulanacağına dair bir bildiri yayımlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun açıkladığı bildiride, bazı eyalet veya bölgelerde, sağlık hizmetlerinin her açıdan bölge sakinleri için yeterli seviyede olması halinde, hayatın kademeli olarak normale dönmesi için adım atılabileceği belirtildi.

Bildiride, savunmasız gruplar, yaşlı bakım evleri, hapishaneler veya barınaklar gibi yerlerde yaşayanlar için ek korumaların mevcut olması, işlerine dönenlere koruyucu ekipman sağlanması gibi ilkeler de sıralandı.

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