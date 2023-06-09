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Dünya

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi'den Hakan Fidan'a tebrik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederek ilişkileri daha da güçlendirmek konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Selen Temizer, Ömer Erdem  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi'den Hakan Fidan'a tebrik

Brüksel, Hartum

Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ı yeni görevi nedeniyle kutladı.

Türkiye'ye davetini kabul etti

Fidan ile mevcut sınamalarla ilgili yakın işbirliği yapmak ve Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmek için fırsatlar aramak konusunda mutabık kaldıklarını belirten Varhelyi, Fidan'ın Türkiye'ye davetini memnuniyetle kabul ettiğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Fidan'ı tebrik etmiş, "AB-Türkiye arasındaki yakın ortaklığı sürdürmeyi ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Moritanya ve Cibuti dışişleri bakanları, Fidan'ı tebrik etti

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf de Hakan Fidan'ı kutladı.

Merzuk, Twitter mesajında, "Ortaklığımızı ilerletmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Cibuti Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre Bakan Yusuf ise iki halkın karşılıklı yararına olacak şekilde çok yönlü ortaklığın yanı sıra iki kardeş ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışma temennisinde bulundu.



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