Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ryan, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kasım İleri   | 29.04.2020
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz." açıklamasında bulundu. 

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, "Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." ifadesini kullandı. 

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

                    

Türkiye'nin yardım eli ABD'ye de uzandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: En iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Benzer haberler

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: En iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: En iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi

Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık

ABD'de 70 kişinin Kovid-19'dan öldüğü huzurevine inceleme

ABD'de 70 kişinin Kovid-19'dan öldüğü huzurevine inceleme
Türkiye, Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi

Türkiye, Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi
ILO: Koronavirüs krizi 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını yok edebilir

ILO: Koronavirüs krizi 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını yok edebilir