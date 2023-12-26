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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntüledi

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Turgut Alp Boyraz  | 26.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntüledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 915 Filistinli öldürüldü.

AA ekibi, Gazze Şeridi sınırındaki İsrail ordusunun askeri hareketliliğini ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nden yükselen dumanları görüntüledi.

Sınırın bazı noktalarında tırlara yüklenmiş tankların taşındığı, üzerinde askerlerin bulunduğu onlarca cipin de hareket halinde olduğu dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne atılan obüs mermilerinin sesleri neredeyse aralıksız olarak duyulurken, Şucaiyye ve Cibaliye mahallerinden yükselen dumanlar kameraya yansıdı.

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