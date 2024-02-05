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Dünya

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeyi sürdürdüğünü duyurdu.

Şerife Çetin  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiğini bildirdi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini ifade eden Dujarric, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi.

Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.

Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.


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