İsrail basınına göre, Batı Şeria'daki durumun sosyal patlamaya dönüşmesinden endişe ediliyor
İsrail basını, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumun Ramazan ayında "sosyal patlamaya" dönüşmesinden endişe duyulduğunu ve İsrail güvenlik birimlerinin buna engel olmak için Filistinlilere "kolaylık sağlamayı" değerlendirdiğini yazdı.
Kudüs
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "10 Mart gibi başlayacak Ramazan ayı, İsrail'in birçok cephede (güneyde Gazze, kuzeyde Lübnan) yürüttüğü savaşın ortasında olması nedeniyle her zamankinden daha patlayıcı olabilir." ifadesi kullanıldı.
Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin gelecek günlerde İsrail'in politikası ve Ramazanda Filistinlilere kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı konusunda kritik tartışmalara başlayacağı belirtildi.
Tartışmaların iki temel noktada yoğunlaşacağı belirtilen haberde, "Bakanlar Kurulunun İsrail'de çalışma izni bulunan yaklaşık 100 bin Filistinli işçinin girişine getirdiği yasak ile Ramazan boyunca Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilecek Batı Şeria'daki Müslümanların sayısının" ele alınacağı aktarıldı.
Haberde, İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) iki ay önce siyasilere, 100 bin Filistinli işçinin İsrail'e girişine onay vermesi önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Ancak İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yanı sıra Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat gibi Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı Likud Partisinden bakanların şiddetle bu öneriye karşı çıktığı kadedilen haberde, tartışmanın İsrail Meclisindeki güvenlik ve ekonomi komisyonları arasında kaldığı vurgulandı.
Haberde, ismi açıklanmayan güvenlik kaynağının Filistinli işçilerin İsrail'e girişinin tartışılması için yeni bir tarihin belirlenmediğini söylediği ve İsrail ordusu ile Şin Bet'in Batı Şeria'da büyük çaplı bir gerilimin tırmandığına ilişkin uyarıda bulunduğu ifade edildi.
Geçen yılın verilerine ilişkin haberde, Batı Şeria'dan 100 binden fazla Filistinliye ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'ya girişine izin verildiği kaydedildi.
Haberde, "Bu yıl, Gazze'ye yönelik saldırılar ve siyasi sebepler nedeniyle bu sayıyı onaylamanın zor olacağına" işaret edildi.
Güvenlik birimlerinin görüşmeleri neticesinde Bakanlar Kuruluna önerilerin sunulacağı aktarılan haberde, Bakanlar Kurulunun kabul edilip edilmeyeceğine karar vereceği belirtildi.
Haberde, "Geçen yıl olduğu gibi bu kadar çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmeyecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e bağlı polis teşkilatının önerisinin Bakanlar Kurulu kararında önemli bir rol oynayacağı kaydedildi.
Haberde, Bakanlar Kurulunun, Filistinli işçilerin girişini engellemeye ve Ramazan ayında hareket kısıtlamasına devam etmesi durumunda, söz konusu yasakların Ramazan boyunca şiddetli huzursuzluklara ve saldırılara neden olabileceği bildirildi.
İsrail, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin İsrail'e girişine engel oluyor ve özellikle cuma günü başta olmak üzere Filistinlilerin ibadet etmek için Mescid-i Aksa'ya girmelerinde kısıtlama uyguluyor.
İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400 Filistinli de yaralandı.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana 6 bin 540 Filistinliyi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.