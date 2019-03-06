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Dünya

Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verdi.

Yosra Ouanes,Ali Semerci   | 06.03.2019
Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Tunus

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Baci Kaid es-Sibsi'nin bugün Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile ulusal güvenliğe ilişkin konularda istişare yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Sibsi'nin görüşme sırasında olağanüstü halin ülke genelinde 5 Nisan'a kadar uzatılması yönünde karar aldığı aktarıldı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı uygulama, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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