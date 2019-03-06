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Dünya, Venezuela

Beyaz Saray: ABD Venezuela'da Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi destekliyor

Beyaz Saray, Venezuela'da Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bu sürece katkı olarak yeni diplomatik ve ekonomik girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

Muhammed Bilal Kenasari   | 06.03.2019
Beyaz Saray: ABD Venezuela'da Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi destekliyor

Washington

WASHINGTON

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Venezuela'da Juan Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi ve Meclis'i güçlü bir şekilde desteklemektedir. Aynı zamanda bu geçişi desteklemek için yeni diplomatik ve ekonomik girişimler arayışı içindedir." ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapan diğer ülkelere ise yaptırım uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Maduro'nun halkın varlığını çalmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden düzenli olarak Guaido lehine paylaşım yapmaya devam ediyor.

Bolton son olarak, Guaido'nun Başkan Maduro'ya karşı cumartesi günü düzenlemek istediği protesto gösterilerine yönelik destek paylaşımında bulundu.


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