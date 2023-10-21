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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İkinci hastane katliamı yaşanmasın

İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Gazze'deki hükümet: İkinci hastane katliamı yaşanmasın

Istanbul

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf AA muhabirine, Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söyledi.

"El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına benzer yeni bir katliamın" yaşanmaması konusunda uyarıda bulunan Maruf, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişinin de Kudüs Hastanesi'ne sığındığı bilgisini verdi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin derhal boşaltılmasını istediğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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