DOSYA: Balıkçı Barınaklarının Emektarları

Ordu'nun Perşembe ilçesi Büyükağız Balıkçı Barınağı'nda gece gündüz çalışan Yar çifti, 22 senedir tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'de nasibini arıyor.

Yaklaşık 26 yıl önce evlenen çift, her sezon olduğu gibi bu yıl da denizlerde av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Ali kaptan yarım asrı aşkındır nasibini denizde arıyor

Küçük yaşlarda dede mesleği olan balıkçılıkla tanışan ve neredeyse ömrü denizde geçen Malkoç'a çevresindekiler "Ali kaptan" diye hitap ediyor.

Mesleğe miçolukla (tayfa yardımcısı) başlayan emektar balıkçı, bugüne kadar pek çok kişiye denizi sevdirirken, üç oğluna da balıkçılığı öğretti.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir gözünü kaybeden Ali kaptan, sağlığı elverdiği sürece denizde olmak istiyor.

Denize açılmasalar da limandan ayrılmıyorlar

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde yaşayan İhsan Dönmez ve Hüsnü Özdeniz, yıllarca balıkçılık yaptı.

Yaşlarının ilerlemesi nedeniyle balıkçılığı bırakan Dönmez ve Özdeniz, her gün uğradıkları limanda balıkçılara ağ yapıyor ve yırtılan ağları onararak eski haline getiriyor.

Trabzon'da 3 kuşaktır balıkçılık yapan ailenin son temsilcisi: Avni Kaptan

Balıkçı ailenin çocuğu olan Erkaya, denize duyduğu tutku dolayısıyla ortaokulda eğitimini yarıda bırakarak 16 yaşında babasıyla Karadeniz'e açılmaya başladı.

Balıkçılık yaptıkları gemiyi 1994'te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine araştırma gemisi olarak kullanılmak üzere satan Erkaya, teklif üzerine geminin kaptanlığını yürüttü.

"Koca Reis" denizden ayrı kalamıyor

Balıkçı barınağının 72 yaşındaki en yaşlı üyesi Kemal Şık, balıkçılığı çocuk yaşlarda babasından öğrendi. Büyük tutkuyla bağlı olduğu balıkçılıkla hayatını idame ettiren ve heyecanını kaybetmeyen Şık, sağlığı el verdikçe "vira bismillah" demeye devam edecek.

Bu yıl teknesi bakımda olduğu için henüz ava çıkamayan Şık, teknenin hazır olacağı günü iple çekiyor. Bu arada ağ tamiri işleriyle uğraşan Kemal Şık, bereketli bir sezon umuduyla denize açılacağı günü bekliyor.

Mavi suların neferleri yıllardır ilk günkü heyecanla ağ atıyor

Kabasakal ile Ergin kardeşler, çocuk yaşlarda denizle tanışarak babalarının yanında mavi sulara açılmaya başladı. Mesleği yıllardır devam ettiren balıkçılar, denizden kopamıyor.

İlerleyen yaşlarına rağmen gün ağarmadan malzemelerini hazırlayarak tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ilk günkü heyecanlarıyla ağlarını Marmara'nın derin sularına bırakarak nasibini arıyor.

Akçakocalı balıkçı 35 yıldır ekmeğini, sevdalısı olduğu denizden çıkarıyor

Deniz tutkusu çocukluk yıllarına dayanan 55 yaşındaki Ses, ilkokuldayken vakit buldukça Akçakoca Limanı'nda balıkçı ağabeyleriyle balık avına çıkmaya başladı.

Kendi teknesini 20 yaşında almasıyla balıkçılık sevdasını mesleğe dönüştüren Ses, 35 yıldır denizden hiç kopmadı.

Vaktini limandaki teknesinde ağ onarıp, denizde balık tutmakla geçiren Ses, avladığı balıkları esnafa satarak geçimini sağlıyor.