Avrupa’nın farklı kentlerindeki tarihi park ve botanik bahçeleri, geçmişten günümüze uzanan hikayeleri, doğal zenginlikleri, korunan türleri ve ziyaretçilerine sundukları imkanlarla şehir yaşamının önemli durakları arasında yer alıyor.

DOSYA: Avrupa'nın Parkları Avrupa’nın farklı kentlerindeki tarihi park ve botanik bahçeleri, geçmişten günümüze uzanan hikayeleri, doğal zenginlikleri, korunan türleri ve ziyaretçilerine sundukları imkanlarla şehir yaşamının önemli durakları arasında yer alıyor.

Botanik Bahçesi, İsviçreli botanikçi Augustin Pyramus de Candolle tarafından 1817'de kurulmasının ardından 1902-1904 yıllarında Cenevre Gölü'ne ve Birleşmiş Milletler Ofisi'ne bitişik olan şimdiki konumuna taşındı.

Bilimsel ve kültürel bir miras olan yaklaşık 28 hektar alan üzerine kurulmuş park, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 12 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Amsterdam'ın "hiç uyumayan" parkı: Vondelpark

Amsterdam'ın Müzeler Meydanı'nın hemen yanından güneye doğru uzanan Vondelpark'ın inşası, şehirde yürüyüş ve bisiklet sürmek için park yapmak amacıyla kurulan bir vakfın çabalarıyla 18 Mayıs 1864 yılında başladı ve 47 hektarlık parkın yapımı 14 yıl sürdü.

Yapımına başlandıktan 3 yıl sonra parka ismini veren; 17. yüzyıl Hollanda edebiyatının önemli şair ve oyun yazarlarından Joost van den Vondel'in 3 metrelik heykeli, çiçeklerle donatılmış geniş dairesel havzanın ortasına yerleştirildi.

Sofya'nın akciğerleri: Borisova Gradina Şehir Parkı

Çar Ferdinand döneminde, Sofya Belediye Meclisi, şehir çobanlarının kullandığı ve bir bölümü eski Rus mezarlığı olan geniş bir alanda modern bir şehir parkı kurulmasına karar verdi.

Park, 1882 yılında temeli atıldığında bugün nüfusu 1,7 milyon olan başkentin neredeyse sınırında bulunuyordu. “Tzarigradsko Şose” (İstanbul yolu) adlı bulvarın başında “Kartallı Köprü”nün yanında bulunan parkın girişinde, “Ariana” Göleti'nin yanında Ferdinand'ın oğlu Çar 3. Boris’in anıtı yer alıyor.

Polonya'nın geçmişi 18. yüzyıla uzanan 76 hektarlık parkı: Lazienki

Varşova'da şehir merkezine yaklaşık iki kilometre mesafedeki 76 hektarlık parka, 10 ayrı kapıdan girilebiliyor.

Lazienki Parkı'nın yer aldığı alanın, 17'nci yüzyılda dönemin Kraliyet Mareşali Stanislaw Herakliusz Lubomirski'ye ait avlanma alanı olduğu biliniyor.

17'nci yüzyılın ikinci yarısında park alanına inşa edilen Ada Sarayı, Polonya mimarisinin en önemli eserlerinden sayılıyor. Söz konusu saray, ilk etapta hamam olarak inşa edildiği için park, "Kraliyet Hamamları Parkı" olarak da adlandırılıyor.

Londra'daki Kew Gardens, bitki biliminin "en"leri, ilkleri ve teklerine ev sahipliği yapıyor

Geçmişi Kraliyet ailesinin şahsi kullanımına tahsis edildiği 1200'lü yıllara uzanan Kew Gardens'ta inşa edilen yapılarda çeşitli zihinsel hastalıklardan muzdarip 3. George'tan İngiltere'nin ilk Kraliçesi 1. Mary'ye kadar birçok hükümdar yaşadı.

Ancak 1759'a gelindiğinde "Egzotik Bahçe"nin kurulması ve gelişmesi, koleksiyonerlerin ellerindeki bitkileri bağışlaması ve çeşitli yapıların inşa edilmesiyle ülke botanikçilerinin bölgeye ilgisi arttı ve bugünkü Kew Gardens'ın temeli atılmış oldu.

Kew Gardens, 1840'ta "ulusal botanik bahçesi" ilan edilirken ilk başta 30 hektar olan alanı, zamanla 132 hektara, koruma alanıyla 330 hektara çıkarıldı.

Paris'in en eski yeşil alanı Tuileries Bahçesi heykelleriyle bir açık hava müzesi

Fransız Kralı 2. Henri'nin eşi olan Kraliçe Catherine de Medici'nin 16. yüzyılda Paris'te kendisine büyük bahçeli bir saray inşa etmek istemesiyle ortaya çıkan Tuileries Bahçesi başkentin en büyük yeşil alanı olma özelliğini taşıyor.

İtalyan bahçelerinden ilham alınarak düzenlenen bahçede Kraliçe Medici'nin inşa ettirdiği Tuileries Sarayı'nda Fransız Kralları 14., 15. ve 16. Louis'in yanı sıra Fransız İmparatorları 1. ve 3. Napolyon da ikamet etti.