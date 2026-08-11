DOSYA: Genç Mucitler

Tıp alanında geliştirdikleri projelerle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da madalyalar kazanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Eyüp Alper Saygılı, mühendislik bilimini tıp ile entegre ederek nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde hızlı ve etkin çözümler geliştirmek için çalışıyorlar.

Meme kanserinin tedavisini destekleyecek formülasyon geliştirip patentini aldı

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Burcu Timur, meme kanseri hastalarının iyileşme sürecini destekleyen ve yaşam kalitesini artıran formülasyon geliştirerek patentini almayı başardı.

Üniversite öğrencisi Zeynep'in böbrek hastalıklarında erken teşhisi sağlayan projesi patent aldı

Ankara Medipol Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Zeynep Sabra Tutar, böbrek hastalıklarının erken teşhisini sağlayacak "biyosensör" projesiyle "patent" aldı.