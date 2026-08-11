Antalya Havalimanı'nda yılın 7 aylık döneminde gelen ve giden yolcu sayısı 19 milyon 209 bin 979 oldu.

Antalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi Antalya Havalimanı'nda yılın 7 aylık döneminde gelen ve giden yolcu sayısı 19 milyon 209 bin 979 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'na ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, havalimanında temmuzda iç hat yolcu trafiği 733 bin 437, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 822 bin 48 olmak üzere 5 milyon 555 bin 485 yolcuya hizmet verildi.

Temmuzda havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 134, dış hatlarda 26 bin 694 olmak üzere toplamda 30 bin 828'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuzda 66 bin 18 ton oldu.

Yılın 7 ayında ise Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısı 19 milyon 209 bin 979, uçak trafiği 113 bin 664, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 230 bin 452 ton olarak gerçekleşti.