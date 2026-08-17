38. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım başladı

Şenol Güneş, Türkiye'nin yarım asra yaklaşan geçmişiyle uluslararası alandaki en önemli ve köklü spor organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Boğazı'nda Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye giden parkurda 2 bin 500 sporcunun mücadele edeceğini belirten Güneş, "38. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu sene 23 Ağustos'ta düzenlenecek. Şu an çok heyecanlıyız. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyada iki kitayı birleştiren eşsiz bir yarış. Asya'dan Avrupa'ya yüzülen marka bir organizasyon. Sürdürülebilirlik ve spor turizmi tarafından da bizim için çok önemli. İstanbul'u ve Türkiye'yi tanıtan bir organizasyon bu. Bu sene 2 bin 500 sporcu yüzdüreceğiz. Bunlardan 1250'si Türk, 1250'si yabancı olacak. Boğaz'ımızda toplam 64 farklı ülkeden sporcumuzu ağırlayacağız. En fazla katılımcı Rusya'dan. ABD, İngiltere ve dünyanın birçok yerinden katılımcılar var." diye konuştu.

Güneş, organizasyonun geçmişine değinerek " Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 1989'dan beri yapılan bir etkinlik. İlk yarış, 200 kişiyle başlamış. Şu an çok ciddi bir rakama ulaştık. Ocak ayında kayıtları açtık. Sonrasında Ankara, İzmir, İstanbul gibi 4-5 farklı ilde seçmeleri gerçekleştirdik. Boğaz'da yüzmek için burada belli bir derecede yüzen kişiler hak kazanıyor. Belli bir performans istiyoruz çünkü Boğaz kolay bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Fatma Nur Arslan/AA

"Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye gidiyoruz"

Şenol Güneş, klasikleşen 6,5 kilometrelik parkurun Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye gideceğini dile getirdi.

Katılımcıların pazar günü Kuruçeşme'de bir araya geleceğini aktaran Güneş, "Etkinlik alanımız Cemil Topuzlu Parkı. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, sabah burada toplanacağız. İki Şehir Hatları Vapuru ile beraber Kanlıca'ya gideceğiz. 6,5 kilometre mesafe var. Kanlıca'dan start alıyoruz ve bitişi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. Boğaz, iki taraflı trafiğe kapatılacak. Katılımcılar, kulaç atarken bir tarafta Asya, bir tarafta Avrupa'yı izleyecek. Rumeli Hisarı'nın göründüğü muhteşem bir manzara olacak. Çok güzel anılar biriktirilecek. Hatta bu yarışla ilgili kitap bile yazılmış." şeklinde görüş belirtti.

"Çok fazla talep aldık"

Güneş, yarışa özellikle yurt dışından çok büyük ilgi olmasına rağmen katılımcıyı sınırlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Uluslararası alanda bilinen bir organizasyon olduğunu vurgulayan Güneş, "Yurt dışından çok fazla talep alıyoruz ama belli bir kontenjanımız var. Güvenlik nedeniyle katılımı sınırlamak zorunda kaldık. Parkur 6,5 kilometre ve kontrol açısından kontenjanı sınırlıyoruz. Daha güvenli ve konforlu bir deneyim yaşanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışın açık su organizasyonlarında daha önce dünyada "En İyi Yarış" ünvanı elde ettiğini dile getiren Güneş, "Bilinen bir yarışımız var. 'Bosphorus' dediğimiz zaman karşımıza İstanbul çıkıyor. Bir marka ve insanların hayatında denemeleri gereken bir yarış. Üst düzey katılımcılarımız oluyor. Konsoloslar ve farklı farklı mevkilerde birçok kişinin deneyimlediği bir yer burası. Spor turizmi açısından bakıldığında 2-3 gün öncesinden geliyorlar ve bizim İstanbul'umuzu tanıyorlar. Bizim için çok önemli." açıklamasını yaptı.

"Kendini sürekli yenileyen bir organizasyon"

Güneş, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sürekli kendisini güncellediğini söyledi.

Katılımcıların lisanslı yüzücü olması şartının bulunduğunu vurgulayan Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Boğaziçi, her zaman kendini sürekli yenileyen bir organizasyon. Bu sene için katılan her sporcu lisanslı olmak zorunda. Türklerde seçmelere giren sporcuları alıyoruz. Yine daha önce başka bir yarışa katıldığını gösteren belgeler istiyoruz. Katılım koşullarımız biraz ağır. Ayrıca bu sene şamandıra uygulaması olacak. Bunu organizasyon olarak biz veriyoruz. Herkes güvenlik şamandırasıyla yüzecek. Yüzün üzerinde takip botumuz var. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, su üstü operasyonlarımız, Kıyı Emniyeti, polisin aralarında bulunduğu 31 paydaş kurumumuzla ilerliyoruz. Zaten organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu gibi baş kurumların yönettiği bir koordinasyonla yürütüyoruz."

Her yüzücünün mutlaka deneyimlemesi gereken bir organizasyon olduğunu belirten Güneş, "Yüzen kişilerin bence Boğaziçi'ni kesin hedef koymaları gerekiyor. Belli bir düzen ve antrenmanla yapılacak bir şey. Hayatta mutlaka yapılması gereken şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.