DOSYA: Kırsalı Geliştiren Destekler

Yurt dışından Türkiye'ye dönen genç girişimci Bedir Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca sağlanan destekle Şanlıurfa’da hayalindeki kırmızı et üreten tarımsal işletmeyi kurdu.

Geçen yıl TKDK'ye başvurduğunu anlatan Çelik, çiftçiliğe ailece aşina olduklarını aktararak Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde çiftlik kurmak için tahsis usulü arazi satın aldığını ardından inşaat, makine ve ekipman için TKDK'ye başvurduğunu anlattı.

TKDK desteğiyle AB standartlarında kesimevi kurdu

Nevşehirli yatırımcı, TKDK'den aldığı destekle Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun kurduğu kesimevi ile bölgede istihdam sağlıyor.

Dedesinin 50 yıl önce kasaplık yaptığını, çocukluğundan beri sektörde olduğunu anlatan Kavdır, 1990'dan sonra aile şirketi olarak işlerini büyüttüklerini söyledi.

TKDK desteğiyle kurduğu çiftlikte günlük 3,5 ton süt üretiyor

Yurt dışından memleketi Denizli'ye dönen mühendis, TKDK'den aldığı destekle kurduğu çiftlikte günlük 3,5 ton süt üretimi yapıyor.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, bu süreçte Türkiye'de ne iş yapabileceğini araştırdığını belirten Öztoprak, araştırmaları neticesinde hayvancılığa yöneldiğini söyledi. Öztoprak, "Hayvancılıkta da TKDK gibi bir seçenek olduğunu duyduğumuz zaman bu bizi çok sevindirdi. İşlerimiz daha kolaylaştı. Bu şekilde böyle bir işletme kurmak nasip oldu, şu an gayet güzel bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

TKDK desteğiyle dünyanın dört bir yanına döner ihraç etmeye başladı

Malatya'da 5 yıl önce kurulan işletme, TKDK'den aldığı destek sayesinde Hong Kong'dan Fas'a çok sayıda ülkeye tavuk ve et döner ihracatı yapıyor.

Yıldırım, şirketi iki ortak olarak kurduklarını, daha sonra Iraklı bir yatırımcıyla ortaklık yaptıklarını ve bu süreçte sadece Irak'a ürün sattıklarını söyledi.

TKDK desteğiyle tüm Türkiye'ye süt ürünleri göndermeye başladı

Aydın'da 50 yıldır süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletme, TKDK'den aldığı destekle işini büyüterek tüm Türkiye'ye süt ürünleri göndermeye başladı.

Yaklaşık 50 yıldır süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gezici, baba mesleklerini devam ettirdiklerini söyledi.

Çanakkaleli çiftçi TKDK desteğiyle kurduğu modern tesiste süt üretiyor

Çanakkale'de çocukluğundan beri süt sığırcılığı yapan yatırımcı, TKDK'den aldığı destekle modern ve Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt üretim tesisi kurdu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Şadıllı köyünde çocukluğundan beri hayvancılık işinde olduklarını belirten Zorlu, bir süre sonra işletmelerini büyütme gereği duyduklarını, eski işletmelerini kapatarak TKDK aracılığıyla yeni bir işletme kurmak için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Diyarbakırlı dondurmacı TKDK desteğiyle büyüttüğü tesisinden ihracat yapmaya hazırlanıyor

Diyarbakır'da 20 yıl önce butik olarak dondurma üretimine başlayan eczacılık fakültesi mezunu çift, TKDK'den aldığı destekle tesislerini büyüterek dondurma ihracatı yapmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da 20 yıl önce eşiyle eczacılık yaparken memleketlerine değer katmak için bir işletme kurmayı düşündüklerini belirten Erol, bu düşünceyle butik olarak dondurma üretimine başladıklarını anlattı.

TKDK desteğiyle kurduğu besi çiftliğiyle kırmızı et açığının kapanmasına katkı sağlayacak

Mardin'de hayvancılıkla uğraşan çiftçi, TKDK'den aldığı destekle kurduğu besilik hayvan çiftliği ile bölgenin kırmızı et açığının kapanmasına katkı sağlayacak.

Hayvancılığın baba mesleği olduğuna işaret eden Aşar, bölgenin hayvancılığa uygun ve gelişmeye açık olduğunu anlattı.

TKDK desteğiyle kurduğu çiftlikte mor Karaman koyunu yetiştiriyor

Erzurumlu çiftçi Osman Yıldırım, TKDK'den aldığı destekle kurduğu çiftlikte mor Karaman cinsi koyun yetiştiriyor.

Dedelerinden kalan arazide çiftçilikle uğraştıklarını belirten Yıldırım, yaptıkları araştırma sonrası yeni bir çiftlik kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Sivaslı öğretmen TKDK desteğiyle kurduğu çiftlikte besi hayvanı yetiştiriyor

Sivas'ta öğretmenlik yapan Fikri Kaya, TKDK'den aldığı destekle kurduğu çiftlikte ailesinden öğrendiği besi hayvanı yetiştirmeye modern koşullarda devam ediyor.

Ailesinin de uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığına dikkati çeken Kaya, "Normalde çiftçi bir ailenin çocuğuyum, öğretmenliğe geç atandım. 35 yaşımda başladım. O zamana kadar da çiftçilik yaptım. Sonra öğretmenlikten de kopamadım. Ayrıca oğlum da bana yardım ediyor." dedi.

Vanlı ziraat mühendisi, TKDK desteğiyle kurduğu çiftlikte günlük 500 litre süt üretiyor

Vanlı ziraat mühendisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu güneş paneli sistemine sahip süt sığırı çiftliğinde eşiyle çalışarak günlük 500 litre süt üretimi yapıyor.

TKDK desteğiyle kurdukları çiftlikte eşiyle çalıştıklarını belirten Öntürk, tesisin projesini birlikte hazırladıklarını ve sonrasında TKDK'den destek alarak projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.