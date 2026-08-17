Fenerbahçe, Avrupa'da 305. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 66 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 304 mücadelede rakip fileleri 414 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 47. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberelikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 104 50 31 23 148 107 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 46 18 14 14 67 52 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23 TOPLAM 304 121 66 117 414 424

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında "Kadıköy" performansı

Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.

Son dönemde "iyi"

Fenerbahçe, iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici bir performans sergiledi.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 31 Avrupa kupası karşılaşmasında sadece 5 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 20'sini kazanan Fenerbahçe, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart, Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı mağlup ederken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal, çeyrek final oynatmıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarıya imza attı.

Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performans ortaya koydu.

UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İç sahada 151 maçta 78 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 151 maçta 78 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 151 maçta 78 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 219 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 144 gol gördü.

Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 52 28 15 9 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 23 11 8 4 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 UEFA Konferans Ligi 9 7 0 2 TOPLAM 151 78 33 40

Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 26. randevuda

Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 7 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 31 gole Fransız ekipleri 52 golle yanıt verdi.

İlk rakip Nice

Fenerbahçe ilk olarak 1959-1960 sezonunda Fransız takımlarıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken Fenerbahçe organizasyona veda etti.

Sarı-lacivertli takım 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe bu sonuçla turu geçen taraf oldu.

Üst üste 7 maç kaybetti

1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı.

2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Son 11 maçta 2 kez yenildi

2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 11 müsabakada 3 galibiyet ve 6 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu.

Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3. eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti.

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı.

2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı son maç ise Nice karşısındaydı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice'i konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti.

Olimpik Lyon'la 6. randevu

Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 5'ini Olimpik Lyon'la oynadı.

2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.

İki ekip son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 5 maçta sarı-lacivertliler 4 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde: