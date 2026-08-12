Avrupa’nın farklı ülkeleriyle özdeşleşen gelato, çevapi, pretzel, çikolata ve şnitzel gibi lezzetler, yerel mutfak kültürlerinin tarihini, geleneklerini ve kendine özgü tatlarını sofralara taşıyor.

DOSYA: Avrupa'nın Lezzetleri Avrupa’nın farklı ülkeleriyle özdeşleşen gelato, çevapi, pretzel, çikolata ve şnitzel gibi lezzetler, yerel mutfak kültürlerinin tarihini, geleneklerini ve kendine özgü tatlarını sofralara taşıyor.

Geçmişi dünyanın farklı coğrafyalarında antik zamanlara kadar uzanan dondurmanın, antik Roma döneminde meyve, kar ve buz kullanılarak yapılan bir tatlı olduğu belirtiliyor.

Rönesans döneminde varlıklı ailelerin yemeklerinde sunulan ve ferahlık veren lüks bir tatlı olan İtalyan dondurması, sanayi devrimi sonrasında makineleşmeyle üretim hızlanınca daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı.

Bosna Hersek'in geleneksel köftesi: Çevapi

Şekliyle İnegöl köfteyi andıran, "lepina" veya "somun" ismi verilen pide benzeri bir ekmeğin içinde servis edilen "çevapi" yanında gelen kaymak ve soğanla, yiyenlerine eşsiz bir lezzet sunuyor.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Osmanlı eseri Başçarşı'nın dar, uzun sokaklarını kokusuyla büyüleyen "çevapi"nin en çok tercih edildiği ve adını Bosna Hersekli Futbol Takımı Zeljeznicar'dan alan restoranı Zeljo, birbirine 100 metreden az yakınlıktaki üç dükkanında hizmet veriyor.

Almanya'da festivallerin vazgeçilmez yiyeceği: Pretzel

Almanya'da Bavyera bölgesinin meşhur yiyeceği olan pretzel (brezel), simidi andıran görüntüsü ve çıtır kıvamıyla festivallerin vazgeçilmez tadı olarak öne çıkıyor.

Köln kentinde 9 yıldır pretzel ustası olan Nina Claes, ailesinin 30 yıldır ürettiği pretzelin kendilerine has lezzet formülünü AA muhabirine anlattı.

Almanya'da özellikle karnaval ve festivallerde ağaç barakayı andıran dükkanlarında pretzel pişiren Claes, ürünlerinin taze ve doğal olması nedeniyle çok beğenildiğini söyledi.

Serüveni eczanede başlayıp ünü dünyaya yayılan Belçika çikolatası

Dünyaca ünlü Belçika çikolatası eşsiz lezzetini, yapımında yüzde 100 kakao yağı kullanılması, iri kakao çekirdeklerinin seçilmesi ve en iyi aromayı elde edinceye kadar sıralı pek çok işlemden geçirilmesinden alıyor.

Belçika'da 1857'de, ilk olarak bir eczacı tarafından üretilen "pralin", sayısız aroması ve dolgusuyla ünü Avrupa'dan dünyaya yayılan lezzetler arasında yer alıyor.

Belçika çikolatasının kalitesi, nesillerden aktarılan tecrübenin yanı sıra 1894 tarihli yasayla da korunuyor.

Ünü Avusturya’yı aşan lezzet: Viyana Şnitzeli

Orta Çağ Almancasında parça anlamına gelen "sniz" kökünden türeyen şnitzel, et parçası anlamına geliyor. 19. yüzyıldan bu yana et döveceğiyle inceltilmiş ve kızartılmış ete şnitzel deniyor.

Dana, tavuk ve domuz eti kullanılarak yapılan şnitzel, Avusturya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İsviçre ve Japonya’da benzer usullerle hazırlanıyor. Un, yumurta ve bir tür galeta ununa bulanan inceltilmiş et parçası, kızgın yağda kızartılarak servis ediliyor.