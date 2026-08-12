"Enerji denizi" olarak bilinen Hazar Denizi'nde suyun çekilmesi nedeniyle çevre felaketi yaşanmasından endişe ediliyor.

DOSYA: Hazar'ın Suyunun Çekilmesi "Enerji denizi" olarak bilinen Hazar Denizi'nde suyun çekilmesi nedeniyle çevre felaketi yaşanmasından endişe ediliyor.

Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde son yıllarda suyun çekildiği artık gözle görülebiliyor. Hazar'daki bu durumun, ekolojik dengenin yanında son dönemlerde giderek artan transit deniz taşımacılığını da etkileyebileceği belirtiliyor. Sular çekildikçe limanlara yaklaşmanın zorlaşabileceği, su altı kayalarının açığa çıkmasıyla gemilerin geçişinde ciddi sorunlar oluşabileceği ifade ediliyor.

Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler Rusya, İran, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmasıyla son dönemde paylaşım sorunu büyük ölçüde ortadan kalktı. Şimdi de "enerji denizi" diye bilinen Hazar Denizi sularında yaşanan yoğun çekilme, endişeye neden oluyor.

Hazar'ın en uzun kıyısına sahip Kazakistan'da çevre felaketi kaygısı

Son yıllarda yüzlerce ölü balığın kıyıya vurduğu ve suyun önemli ölçüde çekildiği Hazar Denizi'nin geleceği, uzmanları da hükümeti de endişelendiriyor.

Hazar Denizi, Avrupa'ya açılan kapılarından olmasıyla da Kazakistan için stratejik önem taşıyor.