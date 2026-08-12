Uluslararası Göç Örgütü 2050 yılına kadar en az 44 milyon en fazla 216 milyon kişinin iklim göçmeni olabileceği tahmininde bulunurken uzmanlar, iklim krizinin etkilerinin artmasıyla ülkeler arası iklim göçlerinin daha sık yaşanabileceğini belirtiyor.

DOSYA: İklim Göçü Uluslararası Göç Örgütü 2050 yılına kadar en az 44 milyon en fazla 216 milyon kişinin iklim göçmeni olabileceği tahmininde bulunurken uzmanlar, iklim krizinin etkilerinin artmasıyla ülkeler arası iklim göçlerinin daha sık yaşanabileceğini belirtiyor.

İklim değişikliği ve artan küresel sıcaklıklar dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli doğal afetlerin yaşanmasına yol açıyor. Afetler ve aşırı hava olaylarının yıkıcı sonuçları ise insanları daha güvenli bölgelere göç etmeye zorluyor.

Uluslararası Göç Örgütünün tahminlerine göre küresel ısınmanın şiddetine bağlı olarak 2050 yılına kadar 44 milyon ile 216 milyon arasında kişi iklim göçmeni olabilir.

İklim göçleri gıda güvenliği ve kaynak yeterliliği konusunda riskler oluşturuyor

İklim değişikliği sonucu yaşanan iklim göçlerinin daha çok tarımsal üretimin gerçekleştiği kırsal bölgelerden kentlere doğru olması gıda arzında riskler meydana getirirken uzmanlar göç alan bölgelerin kaynakları üzerinde de ciddi bir yük oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

İklim krizi kaynaklı göçlerin başta gıda güvenliği ve ekonomi olmak üzere birçok konuda riskler oluşturduğu, uluslararası kuruluşların raporlarında sıkça gündeme getiriliyor.