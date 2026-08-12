Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Zeydi: "Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesi için 30 Eylül kesin tarih" Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda bölgesel durum ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alınırken, Irak'ın ulusal çıkarlarını koruyacak adımların atılması ile sükunet ve istikrarın temellerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Zeydi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, güvenlik ve askeri kurumların geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal istikrarın pekiştirilmesinin devletin itibarının korunması ve vatandaşların resmi kurumlara güveninin artırılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin Zeydi, "Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesi için 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüşü yoktur." ifadesini kullandı.

Zeydi ayrıca en üst düzey güvenlik planlarının uygulanmasının, iç istikrarın desteklenmesinin ve ulusal egemenliğin güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

Irak Başbakanı Zeydi, ABD'li General Cooper ile koalisyon güçlerinin ülkeden çıkışını görüştü

Zeydi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Charles Brad Cooper ile bir araya gelerek, Uluslararası Koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.

Başbakan Zeydi, üzerinde mutabık kalınan takvime bağlı olduklarını vurgulayarak, "30 Eylül’ün koalisyonun Irak’taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesi için kesin tarih olduğunu" belirtti.

Zeydi, 1 Ekim'in Irak tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu tarihten itibaren ülkede yabancı askeri varlığın kalmayacağını ve Irak'ın toprakları üzerindeki egemenliğini tamamen tesis edeceğini söyledi.

Irak’ın güvenlik ve askeri kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini aktaran Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarını kendi imkanlarıyla koruyabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti.

Başbakan Zeydi ayrıca, silahların kanun çerçevesinde yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının devletin otoritesini ve egemenliğini güçlendireceğini, güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından bunun temel bir şart olduğunu vurguladı.

Görüşmede taraflar, koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata varıldığını teyit etti.

Söz konusu anlaşmanın, Başbakan Zeydi’nin temmuz ayının ortasında Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda uygulanacağı kaydedildi.