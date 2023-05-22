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Teknoloji

WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi

New York

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

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