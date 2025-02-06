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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (31 Ocak-06 Şubat 2025)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
TeknOn ile teknolojide bu hafta (31 Ocak-06 Şubat 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket
Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti
Kayseri, Sakarya ve Sinop'ta eğitime 1 gün ara verildi
Bakan Fidan, Irak Azm İttifakı lideri Müsenna Samarrai ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

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