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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de misafir edilen Gazzeliler ile İftar Programı'nda konuşuyor.
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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (29 Mart-4 Nisan)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (29 Mart-4 Nisan)

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB görüşmesinin jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacağını bildirdi
MGK Bildirisi: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 28 Nisan'da kapalı
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölen 4 Türk, Bulgaristan'da son yolculuğuna uğurlandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

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