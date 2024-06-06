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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (31 Mayıs-6 Haziran)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (31 Mayıs-6 Haziran)

Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın öğrendiklerini pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki
İçişleri Bakanlığı talimatıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi
İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu

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