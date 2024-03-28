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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Sultanbeyli STK – İş İnsanları ve Kanaat Önderleri İftarı”nda konuşuyor.
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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (22-28 Mart)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (22-28 Mart)

Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
THY'nin Libya uçuşları yeniden başladı
YSK'dan "iftar" kararı
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