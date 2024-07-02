Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta düzenlenecek
2018 yılından bu yana yenilikçi fikirleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren Take Off İstanbul, 11-12 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.
Istanbul
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının öncülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul, vizyon sahibi girişimlerin potansiyel müşterilere ve yatırımcılara ulaşmalarına olanak tanıyor. Etkinlik, girişimlerin büyümesi ve rekabet gücünü artırması için uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayarak, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin küresel çapta bir etki yaratmasını hedefliyor. Bu yılki etkinlik, yenilikçi ürün ve hizmetleri olan girişimlerin geleceği şekillendiren fikirlerle buluşmasına imkan sağlayacak.
Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, Take Off İstanbul'da buluşarak girişimcilik ekosistemine dair faaliyetlerini sergileyecek, yenilikçi girişimlerle tanışacak ve olası iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Teknolojiye odaklanan yatırım fonları, yatırımcılar, teknoloji girişimcileri ile bir araya gelirken, alanında uzman konuşmacılar da tecrübelerini paylaşacak. Bugüne kadar 755 bin dolarlık ödül havuzuna ulaşan Take Off İstanbul'a 100'den fazla ülkeden 801 davetli girişim, 412 mentor ve yatırımcı, 166 konuşmacı katıldı.
Yapay zeka, blokzincir, sürdürülebilir enerji teknolojileri ve dijital sağlık derinlemesine ele alınacak
Etkinlikte bu yıl, yapay zeka, blokzincir, sürdürülebilir enerji ve dijital sağlık gibi alanlardaki teknolojiler derinlemesine ele alınacak. Girişimciler, etkinlik boyunca stantlarda projelerini sergileyerek geniş bir kitleye ulaşma, networking fırsatlarıyla sektördeki diğer profesyonellerle tanışma ve yatırımcı kurumlarla birebir görüşme imkanına sahip olacak.
Take Off 20 konsepti ile en yenilikçi ve iddialı girişimler yatırım/hibe ödülleri kazanma imkanı yakalayacak. Bunun yanı sıra etkinlikte yer alan partner kurumlar ve sponsorlar tarafından sunulan özel ödüller, girişimleri küresel pazara açılma yolculuğunda güçlendirecek.
11-12 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak Take Off İstanbul ile ilgili detaylar ve güncellemeler, zirvenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.