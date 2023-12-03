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Ekonomi

Take Off İstanbul için geri sayım başladı

Uluslararası bir startup zirvesi olan Take Off, bu yıl 6. kez girişimcileri, yatırımcıları, mentorları ve girişim ekosisteminin tüm oyuncularını bir araya getirecek.

Abdulselam Durdak  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Take Off İstanbul için geri sayım başladı

İstanbul

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve 5-6 Aralık tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirveye katılmak isteyenler için kayıtlar devam ediyor.

Hizmet, tıp-sağlık hizmetleri, otomotiv, havacılık, lojistik, enerji, iş-yönetim, finans-bankacılık, dijital reklamcılık, veri otomasyon, oyun, yapay zeka, robotik, giyilebilir teknolojiler, eğitim, tarım teknolojileri, doğal afetler gibi konular başta olmak üzere çok farklı inovatif girişimlerin yarışacağı zirvede, girişimciler de 100'den fazla yatırımcıyla buluşarak, fikirlerini anlatma imkanı bulacak.

Finale kalan girişimlerin büyük ödül için yarıştığı sunumları da bünyesinde barındıran zirve, uluslararası network imkanıyla girişimcilere şirketleşme ve girişimlerini başarı hikayelerine dönüştürme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda zirvede girişimci, paydaş ve sponsor firmaların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme şansı bulacak olan ziyaretçileri, heyecan verici içerikler bekliyor.

Take Off İstanbul'un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesi, yenilikçi fikirleriyle ilham veren konuşmacıları ve sektörel trendleri konu alan panelleri ile dikkati çekiyor. Uluslararası Astronomi Federasyonu Eski Başkanı Jean Yves Le Gall, Hijra Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dima Djani, EMPA Sürdürülebilirlik Robotik Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörü Mirko Kovac, Insider Kurucu Ortak ve CEO'su Hande Çilingir, Farklabs Kurucusu Ahu Serter ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin gibi alanında uzman kişiler Take Off sahnesinde katılımcılarla buluşacak.

İlki 2018 yılında düzenlenen zirve bu yıl da girişimciler, yatırımcılar, girişim ve teknoloji meraklıları için iki gün boyunca eşsiz bir tecrübe sunacak. Bu yıl İstanbul'un girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı zirve, Tohum Öncesi (Pre-Seed), Erken Aşama (Early) ve Büyüme Aşaması (Growth) seviyelerinde girişimlere ev sahipliği yapacak.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar "https://mth.tc/takeoff2023" internet adresi üzerinden yapılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde, 43 kurumun işbirliği ile düzenlenen zirve, girişim hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

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