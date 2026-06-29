Rusya'dan Twitch, Telegram ve Pinterest'e 10,5 milyon ruble ceza Rusya'da Twitch, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içeriklere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle toplam 10,5 milyon ruble (yaklaşık 136 bin dolar) ceza verildi.