Avrupa'da iklim değişikliği nedeniyle giderek sıklaşan ve daha yıkıcı hale gelen orman yangınlarıyla mücadelede, keçi ve koyun sürülerinin yeniden ormanlık alanlara salınması gündeme geldi.

Avrupa orman yangınlarına karşı çözümü keçi ve koyunlarda arıyor Avrupa'da iklim değişikliği nedeniyle giderek sıklaşan ve daha yıkıcı hale gelen orman yangınlarıyla mücadelede, keçi ve koyun sürülerinin yeniden ormanlık alanlara salınması gündeme geldi.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa'nın birçok bölgesinde geleneksel çobanlık faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, yangınların hızla büyümesini ve yayılmasını sağlayan çalılık ve kuru bitki örtüsünün doğal yollarla temizlenmesinde etkili bir yöntem olarak görülüyor.

Son yıllarda kırsal nüfusun azalması ve hayvancılık faaliyetlerinin gerilemesiyle ormanlarda tutuşabilen bitki örtüsü hızla arttı.

Bu durum özellikle Akdeniz ülkelerinde yangınların çok daha büyük alanlara yayılmasına neden oluyor.

Keçi ve koyunlar, dikenli çalılar ve kuru otlarla beslenerek yangınların büyümesini destekleyen yanıcı bitkileri azaltıyor. Bu sayede doğal yangın şeritleri oluşurken, yangınların kontrol altına alınması da kolaylaşıyor.

Bu kapsamda, İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler ve ormancılık kuruluşları, çobanlara mali destek sağlayarak keçi, koyun ve yerli sığır sürülerinin yangın riski yüksek alanlarda otlatılmasını teşvik ediyor.

Bu yöntem, ağır iş makineleriyle yapılan arazi temizliğine kıyasla daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hayvanların otlatılması yangın riskini azaltmada tek başına yeterli olmazken, bunun kontrollü yakma, mekanik temizlik ve etkin arazi yönetimiyle birlikte uygulanması gerekiyor.

Avrupa, bu yaz son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülke yangın söndürme uçakları ve itfaiye ekipleriyle destek sağlıyor.