Mısır, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Mısır: Dimyat Limanı'ndaki iki gemide çıkan yangın kamikaze İHA saldırısından kaynaklandı Mısır, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilgili makamlarla birlikte, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin yapıldığı belirtildi.

İncelemelere göre, yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı üstlenen olmadığı ve olaya ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.