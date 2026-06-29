Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK yaz etkinlikleriyle keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanının yaz boyunca süreceğini belirterek, öğrencileri buralara davet etti.

TÜBİTAK yaz etkinlikleri öğrencileri bekliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK yaz etkinlikleriyle keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanının yaz boyunca süreceğini belirterek, öğrencileri buralara davet etti.

Kacır, yazılı açıklamasında, etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Yaz dönemi için planlanan çalışmalara dikkati çeken Kacır, "TÜBİTAK Bilim Merkezleri Yaz Akademileri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu, Milli Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu, TÜBİTAK Bilim Kampları, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri ve Kafede Bilim Etkinlikleri, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları ile bu yazı da birlikte eğlenerek ve öğrenerek geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır'ın paylaştığı bilgiye göre ilk kez 2025 yılında hayata geçirilen Yaz Akademisi Programı, akademik başarısı yüksek 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerinin bilimsel meraklarını keşfetmeleri amacıyla bu yıl da kapılarını açıyor. Öğrencilerin temel bilim kavramlarını uygulamalı öğrenmesini hedefleyen program, teknoloji başta olmak üzere farklı temel bilim alanlarında eğitimler sunacak. Toplam 42 bilim merkezinin ev sahipliğinde, her dönem 24 saat ders verilecek şekilde planlanan akademi, 13 Temmuz-23 Ağustos sürecinde 3 dönem halinde uygulanacak. 1. Dönem için 13-26 Temmuz, 2. Dönem için 27 Temmuz-9 Ağustos ve 3. Dönem için 10-23 Ağustos tarihleri belirlendi. Bilim Merkezleri Yaz Akademisi son başvuru tarihi ise 4 Temmuz olacak.

Destek programları ile sahada 277 yeni proje

Mart-mayıs döneminde okullarda başarıyla tamamlanan 3 bin 680 adet "4006 Bilim Fuarı"nın ardından 2025-2026 yılı çağrıları kapsamında Haziran-Ağustos 2026 döneminde toplam 277 projenin sahada hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaz dönemi boyunca yürütülecek hedef projeler arasında 66 "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları", 36 "Yenilikçi Eğitim Uygulamaları", 4 "Bilim Şenlikleri", 67 "Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları", 66 "Bilim Fuarı Festivalleri" ve 38 "Köy Okullarına Yönelik Destek Programı" yer alıyor.

Saha etkinliklerinin yanı sıra projelerin geri bildirim raporlamaları, orta ve uzun vadeli etki analizleri, değerlendirme süreçlerinde yapay zeka destekli uygulamaların devreye alınması ve proje hazırlama eğitimlerinin yürütülmesi gibi kurumsal geliştirme çalışmaları da eş zamanlı yürütülecek.

Eğitim ve içerik geliştirme çalışmaları

Eğitim ve İçerik Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde hem özel gruplara hem de halka açık merkezlere yönelik tasarlanan uygulamalı eğitimler yaz boyunca takvimi dolduracak.

DENEYAP Siber Güvenlik ve Mobil Uygulama Dersleri, dönem içinde çevrim içi yapılması planlanan ancak sahadan gelen yoğun talepler doğrultusunda yüz yüze eğitime dönüştürülen Siber Güvenlik ve Mobil Uygulama Dersleri, daha etkili ve uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunmak amacıyla 29 Haziran-24 Temmuz döneminde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri, temmuz ve ağustos aylarının salı günlerinde toplam 5 atölyeyle devam edecek.

Çocukların okuma alışkanlıklarını çoklu duyularla zenginleştirmek ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerini desteklemek amacıyla her ay bir TÜBİTAK Popüler Bilim Yayını etrafında şekillenen Etkileşimli Bilim Okumaları Atölyeleri, 21 Temmuz ve 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden çocukların bilişsel, psikomotor ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere kurgulanan etkileşimli Bilkent Şehir Hastanesi FTR Polikliniği Bilim ve Teknoloji Atölyeleri ise her ayın çarşamba günleri yaz boyunca sürecek.

81 ilde robotik ve kodlama rüzgarı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Yaz Okulu kapsamında, bu yıl öğrencilere "Robotik ve Kodlama" eğitimi verilecek. 27 Temmuz-14 Ağustos döneminde doğrudan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitim süreci, gençlerin uygulamalı teknoloji geliştirme becerilerini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Teknolojiye merak duyan ve yaz tatilini üretim odaklı değerlendirmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 12 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını "www.deneyap.org" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Farklı temalarda yapılacak bilim kamplarında öğrenciler yazın da öğrenmeye devam edecek. Kamp programları "mth.tc/bilimkamplari2026" adresinden takip edilebilecek.

Teknoloji okuryazarlığı ve tasarım odaklı düşünme becerisi kazanmak isteyen 2008-2012 doğumlu lise öğrencilerine yönelik program, 20 Temmuz-7 Ağustos döneminde haftada 3 gün olacak şekilde toplam 36 saat uygulanacak.

Eğitim programı, dijital tasarımdan Arduino ile kodlamaya, yapay zeka destekli projelerden TEKNOFEST raporu yazımına kadar toplam 9 kritik modülü kapsıyor. Program kapsamında 48 üniversitede eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak için 10 Temmuz Cuma'ya kadar "bilimgenc.tubitak.gov.tr/form/mta-yaz-kampi" üzerinden başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi Bilim Kampları

Gebze'de TÜBİTAK Fen Lisesi Yerleşkesi'nde her dönem için 120 öğrenci kontenjanıyla kız ve erkek gruplarına ayrı ayrı düzenlenecek 5 tematik kamp programı lise öğrencilerini bekliyor.

Kız öğrenciler 21-24 Temmuz, erkek öğrenciler 26-29 Temmuz'da "Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Döngüsü Temalı Bilim Kampı"na başvurabilecek. "Sanat ve Matematik Temalı Bilim Kampı" için 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kız öğrenciler, "Doğada Bilim Temalı Bilim Kampı" için de 5-8 Ağustos'ta erkek ve 10-13 Ağustos'ta kız öğrenciler başvuru yapabilecek. Detaylı bilgiye "mth.tc/bilimkamplari2026" adresinden ulaşılabilecek.

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları da içeriklerini ve eklerini yaz tatili temasına göre yeniden şekillendirdi. Gelenekselleşen "Kafede Bilim" etkinlikleri ile "Bilim Merkezleri Bilim Söyleşileri" yaz dönemi boyunca kesintisiz olarak toplumla buluşmaya devam ederken "Meraklı Minik Dergisi", rengarenk çıkartmalar eşliğinde haziranda "Yolculuğa Çıkıyoruz" Valiz Hazırlama Oyunu, Hareketli Tren Maketi, Yolculuğa Çıkıyoruz Etkinlik Kitapçığı, Toplu Taşıma Araçları Kartları, temmuzda "Karşınızda Denizanası" Balık Tutma Oyunu, Deniz Canlılarıyla Tangram, Deniz Canlıları Eşleme Kartları, Balıklı Rüzgar Oyuncağı ve ağustosta "Fosil Peşinde" Tamamlama Kartları, Kazı Alanı Oyunu, Fosil Bilimci Çantası, T.rex Ayakları eğitsel ekleriyle okuyucularıyla buluşacak.