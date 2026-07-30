Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126 bin megavatı geçti Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziran sonu itibarıyla 126 bin 113 megavata ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya çıktı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziranda yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi.

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,9 olarak kayıtlara geçti.

Güneş ve rüzgarın payı yüzde 33,7 oldu

Haziran sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 210 megavat ile güneşin payı yüzde 21,6'ya ulaştı. Kurulu güçte 15 bin 281 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12,1 olarak belirlendi. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise haziranda yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata yükseldi.

Söz konusu dönemde elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında hidroelektrik 32 bin 344 megavatla ilk sırada yer aldı, hidroelektrik kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 25,6 oldu.

Doğal gazda kurulu güç 25 bin 21 megavat ve yüzde 19,9 paya, yerli kömürde kurulu güç 11 bin 565 megavat ve yüzde 9,2 paya ve ithal kömür santrallerinde kurulu güç 10 bin 466 megavat ve yüzde 8,3 paya ulaştı.

Biyokütlenin payı 2 bin 428 megavat kurulu güçle yüzde 1,9, jeotermal enerji kaynaklarının payı ise 1798 megavat kurulu güçle yüzde 1,4 oldu.

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefine ilerliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakalanan ivmenin, Türkiye'nin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Elektrik kurulu gücümüz, haziran ayı itibarıyla 126 bin megavatı geride bırakarak önemli bir eşiği aştı. Aynı dönemde güneşin payı 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya ulaşırken güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise haziranda yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata çıkmış oldu. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir."