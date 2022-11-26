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Teknoloji

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde yeni dönem eğitimleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde yeni dönem eğitimlerine başlandı.

Gökhan Zobar   | 26.11.2022
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde yeni dönem eğitimleri başladı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Edirne

E-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı öğrencilere, gençlik merkezlerindeki Deneyap Atölyelerinde eğitim veriliyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği atölyelerde öğrenciler, robotik kodlamadan yapay zekaya, siber güvenlikten enerji teknolojilerine kadar 11 farklı alanda 3 yıl boyunca eğitim alacak.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, atölyenin amacının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

Atölyelerde eğitim sürecinin başladığını ifade eden Ballıklıoğlu, "Deneyap Türkiye 4. faz eğitimleri bugün itibarıyla Türkiye'de başladı. Geleceğin mühendislerini yetiştirme fırsatını bulduğumuz için çok heyecanlıyız. Gençlerimize toplamda 3 yıl eğitim vermeyi planlıyoruz. İlk 2 yılı atölyelerdeki eğitimlerde geçiyor, üçüncü yılda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere güzel ve başarılı bir eğitim dönemi dileyen Ballıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim başlıklarımızın içerisinde robotik kodlama, nanoteknoloji, yapay zeka ve enerji teknolojileri gibi alanlar var. Ortaokul ve lise grubu öğrencilerimiz yer alıyor. Her eğitim döneminin sonunda gençlerin üretip tasarladığı materyalleri düzenlenen şenliklerde sergiliyoruz. Bu sayede gençler hem tasarımlarını sunuyorlar hem de kendilerine olan güvenleri artıyor."

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Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde yeni dönem eğitimleri başladı

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