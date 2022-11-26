Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çok maksatlı amfibi gemisi LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 26.11.2022
Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LHD ANADOLU gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. LHD ANADOLU'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları, orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, taarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı
Bakan Kirişci: Can dostlarımıza şiddeti kabul etmemiz asla mümkün değildir
Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek
Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi

MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi
MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet