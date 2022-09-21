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Teknoloji

Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak

Çin'in, Ay'ın güney kutbunda keşif faaliyeti yürütmeyi amaçlayan Çang'ı 7 uzay görevine, yüzeyde sürekli iniş ve kalkışlar yapabilecek şekilde tasarlanan, "sıçrayan" bir keşif aracı göndermeyi planladığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 21.09.2022
Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak

Pekin

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, keşif aracının, Ay kraterlerinin sürekli karanlıkta kalan bölgelerine inip tekrar geri çıkabilecek özellikte olması planlanıyor.

Gazetenin, Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) edindiği bilgiye göre, türünün ilk örneği olacak araç, Ay yüzeyinde sürekli inip ve kalkarak yapacağı uçuşlarla tekerlekli yüzey araçlarına kıyasla çok daha geniş bir alanda keşif yapabilecek.

Güneş enerjisiyle çalışabilen aracın, kraterlerin güneş gören yamaçlarında kendini şarj ettikten sonra karanlık bölgelere dalarak toprak incelemeleri yapması amaçlanıyor.

Kraterlerinin karanlık bölgelerinde Ay'da insan yaşamını olanaklı su ve minerallerin buz formunda bulunabileceği öngörülüyor.

Gazete, haberde, halen geliştirilmekte olan keşif aracının bir fotoğrafını yayımladı. Altı eklemli bacak üstünde duran altıgen prizma biçimli gövdesiyle bir örümceği andıran araçta, buz halindeki suyu, organik molekülleri ve hidrojen izotoplarını tespit edebilen analiz donanımları bulunacak.

Ay keşif programı

Çin, 2019'da "Çang'ı 4" robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan "Çang'ı 5" aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 4 ve Çang'ı 5 görevlerinin ardından, 2023-2024 yıllarında yeni numune toplamayı amaçlayan Çang'ı 6 ve 2026'da Çang'ı 7 keşif araçlarının Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

Çang'ı 7 görevinde, sıçrayan keşif aracının yanı sıra yörünge uydusu, iniş aracı, tekerlekli gezginci robotik araç ve iletim uydusunun olduğu 10'dan fazla araç ve donanım bulunacak. Araç ve donanımların en az 8 yıl faaliyet yürütmesi ve Ay'da bir araştırma üssünün inşası için gereken çalışmaları yapması hedefleniyor.

Öte yandan 2030'da Ay'a insanlı uzay görevi gerçekleştirmek de Çin'in hedefleri arasında bulunuyor.

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