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Teknoloji

ASELSAN'dan 31,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemleri kapsayan, 31,8 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Bahar Kara   | 21.09.2022
ASELSAN'dan 31,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan, toplam bedeli 31 milyon 807 bin 273,61 ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.

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