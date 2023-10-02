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Teknoloji

Bakan Kacır: Uzay teknolojilerinin rolü artmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iletişimden güvenliğe kadar birçok alanda dönüşümü şekillendiren uzay teknolojilerinin rolünün artmaya devam ettiğini söyledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Zeynep Duyar, Ruslan Rehimov  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Bakan Kacır: Uzay teknolojilerinin rolü artmaya devam ediyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar - AA

Bakü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'da düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) yaptığı konuşmada, uzaya adanmış en büyük etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İletişimden güvenliğe kadar birçok alanda dönüşümü şekillendiren uzay teknolojilerinin rolünün artmaya devam ettiğini dile getiren Kacır, "Ancak hala geçerliliğini koruyan bir soru var, tüm insanlık uzaydan faydalanabilecek mi? Tarih boyunca farklı bölge ve medeniyetlere mensup araştırmacı ve mucitler, uzaydaki bilimsel araştırmalara değer kattı. Kimseyi geride bırakmadan herkesin bu yolculukta yer alması için birlikte çalışmalıyız. Türkiye'de milletimizin yüksek teknoloji toplumuna dönüşme yönünde yoğun bir çabası var." ifadelerini kullandı.

Kacır, dünyanın her yerinden konukların ağırlandığı dev teknoloji etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Hükümetimiz, 2026'da IAC'ye Antalya'da ev sahipliği yapma adaylığımızı destekleme konusunda tam kararlıdır." dedi. ​​​​​​​

Bakan ​​​​​​​Kacır, Bakü ve IAC temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Birleşik Arap Emirlikleri Halk Eğitimi ve İleri Teknoloji'den Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile ikili görüşmeler yaptı.

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