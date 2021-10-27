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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen "Nefret Söylemi ve Nefret Suçları" sempozyumun açılışında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC), Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik uluslararası iş birliği görüşmelerine devam ediyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 27.10.2021
Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu

Ankara

Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) yapılan açıklamaya göre, 72'ncisi düzenlenen IAC öncesinde planlanan 25'i aşkın uluslararası görüşme sayısı, gelen yeni taleplerle arttı.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve beraberindeki heyetin ilk misafirleri uzay alanında Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden Telespazio ve ThalesAlenia oldu.

Görüşmelerde 2 şirketin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kapsamında yürüttüğü faaliyetler üzerinden gerçekleştirilebilecek iş birliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

TUA heyeti daha sonra, İsveç Ulusal Uzay Kurulu (SNSB) ve İsveç Uzay Şirketi (SSC) heyetini kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İsveç arasında yenilikçi fırlatma teknolojilerine yönelik iş birlikleri ele alındı.

Daha önce ikili iş birliği anlaşması imzalanan Ukrayna Devlet Uzay Ajansı (SSAU) heyetiyle de bir araya gelindi. Görüşmede, halen yürütülen iş birliği kapsamını genişletebilmek amacıyla atılabilecek adımlar istişare edildi.

TUA heyeti ayrıca son dönemde yaptıkları çalışmalarla öne çıkan Blue Origin ve SpaceX şirketlerinden gelen heyetleri de ağırladı.

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