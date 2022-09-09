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Teknoloji

Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı

Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) başladı.

Cem Şan   | 09.09.2022
Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Altair Enterprises tarafından organize edilen kongrenin açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi, Uluslararası Uzay Kongresi'nin iş birlikleri için çok önemli bir zemin oluşturacağını söyledi.

Baygeldi, kongrenin Türkiye'nin uzay alanında değerli çalışmalara imza atılabilmesi için büyük bir altyapı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Milli Uzay Programımız doğrultusunda GUHEM en önemli paydaşlarımızdan biri. Bu önemli etkinliğin Türkiye'de ilk kez Bursa'da ve GUHEM gibi önemli bir merkezde düzenlenmesi son derece kıymetli. Bu sene Paris'te gerçekleşecek dünyanın en büyük uzay kongresi Uluslararası Astronotik Kongresi'ne (IAC) katılacağız. 2025'te bu büyük organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ise dünyada uzayın yeni bir rekabet alanına dönüştüğünü anlatarak, Türkiye’de de son yıllarda bu alandaki çalışmaların hız kazandığını dile getirdi.

BTSO olarak Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi olarak hayata geçirdikleri GUHEM'de uluslararası çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Şener, "Gerek tecrübe paylaşımı gerekse de yeni iş birlikleriyle taçlanacağına inandığım bu büyük buluşmanın tüm katılımcılarımız için faydalı geçmesini diliyorum." dedi.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 18 ülkeden 100'den fazla konuşmacının kongrede yer alacağını bildirdi.

Uzay alanında prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Mirahmetoğlu, merkezin uzay farkındalığı alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Açılış programı, Altair Enterprises yöneticileri Nika Chinchaladze ve Martynas Fedotovas ile SpaceFund firmasının kurucu ortağı Rika Tumlinso'ın konuşmalarıyla devam etti.

Kongrenin ilk oturumunda ise Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Andrea Vena, "Uzay Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliği-Avrupa Uzay Ekosisteminde ESA'nın Rolü" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca, kongreye destek veren Plan-S, Roketsan ve Türksat'tan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.

11 Eylül Pazar günü sona erecek kongrenin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

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