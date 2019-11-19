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Bilim Teknoloji

ABD'den Huawei'ye 90 günlük yeni ek süre

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzattığını duyurdu.

Tolga Yanık   | 19.11.2019
ABD'den Huawei'ye 90 günlük yeni ek süre

İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans, 90 gün daha uzatıldı.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD yönetimini tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmişti.

Bakanlığın aldığı yeni karar doğrultusunda, Huawei ve bağlı şirketler ABD'li şirketlerle 90 gün daha iş yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei'ye yönelik geçici genel lisans uzatımının, operatörlerin ABD’nin en uzak bölgelerinden bazılarında hizmet alamayacak olan müşterilere hizmet vermesini sağlayacağını ifade etti.

Bakanlığın, ABD'ye ait inovasyonların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edenler tarafından kullanılmadığından emin olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ross, bu kapsamda hassas teknoloji ihracatını yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Uzmanlar, geçici lisans uzatımının Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunların önüne geçemeyeceğini, konuyla ilgili kalıcı bir çözümün gerekliliğini savunuyor.

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