Dolar
32.95
Euro
35.27
Altın
2,321.30
ETH/USDT
3,364.80
BTC/USDT
61,063.00
BIST 100
10,743.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

Eşref Musa  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kasrek köyündeki askeri üsse ulaştı.

Konvoyda yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlar bulunuyor.

ABD ordusu, 24 Nisan'da da Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Samsun'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

ABD'li plak şirketleri telif hakkı ihlali gerekçesiyle 2 yapay zeka şirketine dava açtı

ABD'de yazın başlangıcına silahlı saldırılar damga vurdu

ABD'de demokratlar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını boykota hazırlanıyor

ABD'de demokratlar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını boykota hazırlanıyor
ABD Başkanı Biden, Texas'ta Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğa yapılan saldırıdan rahatsız

ABD Başkanı Biden, Texas'ta Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğa yapılan saldırıdan rahatsız
ABD, Kenya'yı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak ilan etti

ABD, Kenya'yı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet